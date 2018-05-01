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  1 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Военнослужащие 201-й РВБ оказали гуманитарную помощь детям-сиротам

CA-NEWS (TJ) - Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совместно с волонтёрами группы "Делай добро" оказали гуманитарную помощь детям-сиротам детского дома Фархорского района Хатлонской области, сообщает Sputnik-Таджикистан.

Представители 201-й РВБ передали детям канцелярские принадлежности, мягкие игрушки, продукты и подарки.

Также был организован концерт с певцами и аниматорами, накрыт праздничный стол. Директор детского дома Нурова Гульчбомби выразила слова благодарности в адрес 201-й военной базы.

На сегодняшний день в детском доме Фархорского района числится 96 детей, в возрасте от 7 до 16 лет.

Для военнослужащих проведение гуманитарных акций стало хорошей традицией.

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