Военнослужащие 201-й РВБ оказали гуманитарную помощь детям-сиротам

CA-NEWS (TJ) - Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совместно с волонтёрами группы "Делай добро" оказали гуманитарную помощь детям-сиротам детского дома Фархорского района Хатлонской области, сообщает Sputnik-Таджикистан.



Представители 201-й РВБ передали детям канцелярские принадлежности, мягкие игрушки, продукты и подарки.

Также был организован концерт с певцами и аниматорами, накрыт праздничный стол. Директор детского дома Нурова Гульчбомби выразила слова благодарности в адрес 201-й военной базы.

На сегодняшний день в детском доме Фархорского района числится 96 детей, в возрасте от 7 до 16 лет.

Для военнослужащих проведение гуманитарных акций стало хорошей традицией.