Депутат Казахстана просит правительство обеспечить доступ ЛОВЗ к ж/д станциям, вокзалам и аэропортам

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Казахстана Наринэ Микаелян просит премьер-министра Бакытжана Сагинтаева обратить внимание на проблемы обеспечения доступа социальной и транспортной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщается в ее запросе, в стране проводится паспортизация объектов и их адаптация для маломобильных групп населения. Однако остается немало проблем, связанных с приоритетными объектами доступа для лиц с ограниченными возможностями, среди которых муниципальные учреждения, объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта и в целом транспортная инфраструктура.

По словам парламентария, в настоящее время в регионах страны железнодорожные станции и автовокзалы не обеспечены в должной мере доступом для лиц с ограниченными возможностями, в аэропортах проблемным вопросом является возможность посадки на воздушное судно инвалидов, перемещающихся на креслах-колясках.

«Обращаем внимание и на проблему колясок, поскольку социальные службы продолжают обеспечивать наших граждан, тяжелыми, крупногабаритными и маломобильными инвалидными колясками образцов прошлого века. В городах, включая моногорода, либо в недостаточном количестве установлены, либо полностью отсутствуют на перекрестках светофорного регулирования звуковые сигнализаторы, необходимые для безопасного передвижения лиц с инвалидностью. На очень низком уровне доступ для пользования людей с ограниченными возможностями услугами автомобилей службы «Инватакси». Серьезной проблемой остается наличие низкопольных автобусов, голосового сопровождения маршрута, увеличенных светодиодных номеров и наименования маршрутов. На основании вышеизложенного просим вас обратить внимание на обозначенные проблемы», - говорится в запросе.