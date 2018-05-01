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  1 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана прибыл с рабочей поездкой в Балканский велаят

CA-NEWS (TM) - g1-05jpg Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочей поездкой в Балканский велаят, сообщает 30 мая пресс-служба главы государства.

В Международном аэропорту города Туркменбаши главу государства встретили официальные лица.

Бердымухамедов отметил, что независимый нейтральный Туркменистан в настоящее время реализует масштабные проекты не только внутри страны, но и в мире. Конечно, всё это нас радует, сказал глава государства, но впереди ещё много дел, которые необходимо сделать. Актуальные вопросы развития страны мы обсудим с вами на Халк Маслахаты, который проведём накануне празднования Дня независимости Туркменистана.

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