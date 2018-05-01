Н.Назарбаев казахстанцам: Вместе выжили, встали, построили государство и развиваемся

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил народные гуляния на площади у монумента Қазақ Елі в Астане, сообщает Tengrinews.kz.

«От имени руководства государства от всей души поздравляю всех с нашим казахстанским брендом - нашим Праздником единства народа страны. Благодаря единству мы достигаем всего. Мы построили государство, наше единство воспевается всеми. В этом ничего нового нет», - обратился он к казахстанцам.

Н.Назарбаев привел исторический пример силы единства. «В Римской империи не биологическое родство, а гражданство считалось. Слово «нация» означает родившийся только что, а потом уже его превратили в национальность. Именно гражданство добровольно объединенных между собой людей, подчиняющихся единому закону, вот что сделало тысячелетнюю Римскую империю. Так и мы проповедуем именно единство. Тоталитарный режим когда-то решил: «В глухую казахскую несчастную степь все народы свалим сюда. Пусть они выживут или там пропадают». 550 тысяч северокавказцев, почти миллион немцев, уйгуров, корейцев, прибалтов, украинцев - всех свозили. Не буду говорить о том, что концентрационные лагеря были. Они считали, что в степи погибнут. Ничего подобного. Благодаря глубокому уважению местного народа казахского мы сегодня вместе выжили, встали, построили государство и развиваемся. И так надо держать!», - призвал президент.