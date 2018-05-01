Эмомали Рахмон: Неповторимое творчество Бозора Собира навечно останется в памяти людей

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана выразил соболезнования родственникам Бозора Собира, который ушел из жизни сегодня утром в США, сообщает пресс-служба главы РТ.

Эмомали Рахмон выразил соболезнования родным и близким известного народного поэта Бозора Собира, который скончался 1 мая в пять часов утра в возрасте 79 лет в одной из больниц американского города Сиэтл, где он находился последний месяц.

«Бозор Собир был одним из таджикских поэтов-патриотов, который в своих стихах трепетно воспитывал любовь к родине и национальной гордости».

«Всё творчество Бозора Собира, особенного его поэзия времен независимости Таджикистана, наполнено патриотизмом и чувством национального самосознания. Его неповторимое творчество навечно останется в памяти людей», - отметил президент в своем соболезновании.