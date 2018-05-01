В Мангистауской области Казахстана ВИЧ-инфицированные отказываются от лечения

CA-NEWS (KZ) - В Мангистауской области десять человек с ВИЧ-инфекцией заявили об отказе от лечения, сообщает портал Informburo.kz.

Всего на учёте в Мангистауском СПИД-центре состоят 144 человека с ВИЧ-инфекцией. В лечении нуждаются 129 пациентов.

"На сегодняшний день 10 человек имеют различные противопоказания к медикаментозному лечению, 10 выразили отказ, таким образом, лечение проходят 109 человек. Среди отказавшихся есть бывшие заключённые, лица, употребляющие наркотики, обычные граждане. Один из них, семейный человек, отказался от лечения по религиозным соображениям. У тех, кто пренебрегает лечением, со временем иммунная система слабеет, в течение 5-10 лет они переходят в стадию больных СПИДом. Пока таких случаев в области не зафиксировано", – отметил исполняющий обязанности директора областного центра СПИД Алмабек Бисен.

Наибольшее число ВИЧ-инфицированных по области зарегистрировано в Актау и Мунайлинском районе.

"Уровень заболеваемости в области растёт и за счёт трудовых мигрантов. В прошлом году выявлено 16 случаев. Из общего числа прибывших на работу обследование прошли лишь 12%. В этом году двое инфицированных граждан Узбекистана выявлены в следственном изоляторе. ВИЧ-инфекция обнаружена у женщины в роддоме, которая оформлялась по чужому паспорту", – рассказал Алмабек Бисен.

С начала года в Мангистау зарегистрировано 12 новых случаев ВИЧ-инфекции.