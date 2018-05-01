Международная коалиция во главе с США завершила основную операцию в Ираке

CA-NEWS (CA) - Международная коалиция во главе с США закончила на территории Ирака основные боевые действия против террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт американского Министерства обороны.

Как отмается в сообщении, в понедельник, 30 апреля, на торжественной церемонии была закрыта штаб-квартира коалиции в Багдаде. В Минобороны США отметили, что таким образом состав и обязанности коалиции изменились. Теперь она будет заниматься тренировкой, консультированием и снабжением операций иракских вооруженных сил.

Во время церемонии бывший командующий коалиционными силами в Ираке генерал-майор Уолтер Пиат заявил, что, «благодаря совместному успеху» с союзниками, коалиция будет продолжать поддерживать иракское правительство.

В свою очередь, представитель военных Ирака заявил, что коалиционные силы являются неотъемлемой частью успехов, которые достигла его страна в борьбе против ИГ. «Приверженность долгу и профессионализм всех мужчин и женщин из стран, входящих в коалицию, были на высоком уровне. И Ирак очень благодарен за их жертвы и преданность делу», - заявил он.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон одержал победу над «Исламским государством». По его словам, международная коалиция освободила около 100% территорий, которые боевики занимали в Ираке и Сирии. В конце марта американский лидер сказал, что американские войска будут выведены из Сирии, после полного разгрома «Исламского государства». «Мы выбиваем дух из ИГ, мы очень скоро покинем Сирию», - говорил Трамп.

В четверг, 26 апреля, министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что американские военные не уйдут из Сирийской Арабской Республики, а усилят борьбу против ИГ. Кроме того, он анонсировал увеличение операций против боевиков на сирийско-иракской границе.