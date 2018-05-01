РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турция инвестирует $5 млн в геологоразведку в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Турция совместно разведают золотородные месторождения Хуроб и Айдым-Джетымтау и Сарытауское рудное поле, передает Газета.uz.

Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам и Генеральный директорат изучения и разведки минеральных ресурсов Министерства энергетики и природных ресурсов Турции договорились о совместном геологическом изучении золоторудных площадей Хуроб и Айдым-Джетымтау, а также Сарытауского рудного поля.

Как сообщили «Газете.uz» в Госкомгеологии, соглашение об этом было подписано в понедельник в рамках переговоров президентов Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что геологоразведочные работы начнутся в этом году. Запасы на золотородных месторождениях Хуроб (Джизакская область) и Айдым-Джетымтау (Навоийская область) еще не разведаны, в то время как прогнозные показатели вольфрама на Сарытауском рудном поле составляют 740 тысяч тонн, молибдена — 24 тысяч тонн и золота — 75,2 тонны.

Стоимость исследований по трем объектам оценивается в 5 млн долларов на три года. Инвестиции будут производиться турецкой стороной по результатам геологоразведочных работ.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×