Задержанные узбекистанцы готовили теракт на территории Швеции, - шведские спецслужбы

CA-NEWS (UZ) - Утром 30 апреля Служба государственной безопасности Швеции провела спецоперации на севере страны и в столице Стокгольме. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Карл Мелин (Karl Melin), во время антитеррористической операции задержаны три человека, еще несколько человек увезены на допрос.

Телеканал Expressen показал несколько видеокадров, касающихся спецоперации, проведенной на севере Стокгольма, передает centralasain.org.

Пресс-секретарь Службы государственной безопасности Швеции Карл Мелин сказал, что силы безопасности пока не могут предоставить СМИ информацию о личности задержанных и о том, в каком именно регионе Швеции они были задержаны. Однако, как сообщил шведский чиновник, имеющий непосредственное отношение к проведенным спецоперациям, три человека, задержанные сотрудниками силовых структур, являются узбекистанцами, которые проживали в районе Акалла на севере Стокгольме.

– Эти лица попали в поле зрение Службы государственной безопасности после теракта, совершенного Рахматом Акиловым. Один из них непосредственно связан с Акиловым. Он тоже является выходцем из Самарканда, – сообщил шведский чиновник.

По словам Карла Мелина, задержанные длительное время готовились к совершению теракта на территории Швеции. "На какой стадии находится этот процесс, станет известно в суде. Могу сказать, что в Швеции, в частности, в Стокгольме до сих пор высока вероятность совершения теракта, поэтому силы безопасности усиленно работают, чтобы предотвратить подобные случаи. Три человека были задержаны в результате усилий сил безопасности", – сказал Карл Мелин.

В интервью шведскому телеканалу SVT старший брат одного из задержанных заявил, что «у его младшего брата были проблемы не в Швеции, а в Узбекистане». Представители проживающей в Швеции узбекской общины сообщили, что один из узбекистанцев, задержанных 30 апреля, является уроженцем Ташкента, который получил убежище в Швеции после преследований в Узбекистане.

– Задержали двух братьев. Они родом из Ташкента. Младшего отпустили после допроса, а старшего – арестовали. По нашим сведениям, третий из задержанных является этническим узбеком из кыргызского города Ош, – сообщил один из узбекистанцев, проживающих в Швеции.

Представитель шведской спецслужбы подтвердил информацию о задержании двух братьев, которые подозреваются в планировании теракта на территории страны. Он добавил, что один из них взят под арест.

Напомним, что 7 апреля 2017 года 40-летний уроженец Самарканда Рахмат Акилов на грузовике наехал на толпу прохожих на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. В результате погибли пять человек, еще пятнадцать получили ранения.