Трамп заявил об огромных тратах США на функции «мирового полицейского»

CA-NEWS (CA) - Президент Дональд Трамп заявил, что США тратили «огромные суммы десятилетиями», чтобы быть «мировыми полицейскими, и больше не хотят играть эту роль». Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с с нигерийским лидером Мухаммаду Бухари, пишет The Hill.

«Мы всё больше и больше не хотим выступать мировым полицейским. В течение десятилетий США тратили гигантские суммы на поддержание глобального порядка, но это не должно оставаться приоритетом нашей политики. Мы хотим сосредоточиться на себе, строить нашу собственную страну», - заявил Трамп журналистам.

Трамп пообещал, что вытащит США из военных действий в других странах и положит конец так называемым попыткам государственного устройства.

По данным издания, он также долго жаловался, что США вкладывают слишком много своих денег и ресурсов в такие международные организации, как НАТО.