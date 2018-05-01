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  1 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В НАТО рассказали, как долго миссия останется в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Контингент миссии НАТО будет присутствовать в Афганистане по просьбе правительства до тех пор, пока в этой стране не будет установлен мир. Об этом заявил в понедельник, 30 мая заместитель помощника генсека НАТО по операциям Джон Манза в интервью узбекистанскому информагентству «Жахон».

«Мы будем присутствовать там столько, сколько нас об этом попросит афганское правительство, или до того, как в стране будет установлен мир, с которым будут согласны все», - сказал он.

Манза сообщил, альянс привержен продолжению миссии в Афганистане и в прошлом году увеличил количество и вид войск, дислоцированных в этой стране.

Напомним, что генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столстенберг заявил о том, что страны-члены НАТО могут направить дополнительные войска в Афганистан в размере 1,5 тысячи военнослужащих.

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