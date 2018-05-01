Гимнастки из Казахстана завоевали 1-е место на чемпионате в Малайзии

CA-NEWS (KZ) - Казахстанские гимнастки завоевали призовые места на чемпионате Азии по художественной гимнастике, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Казахстанские гимнастки Роза Абитова, Рената Жолдинова, Сабина Бакатова, Айбота Ертайкызы завоевали первое место в командном первенстве. Также Дияра Аппас, Балкыз Елшибек, Дильноза Мансур, Ясмин Алиева, Дерия Токдемир, Аруана Садубаева стали третьими в многоборье в групповых упражнениях.

Отмечается, что Роза Абитова завоевала лицензию на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 18 октября в Аргентине (Буэнос Айрес).

Десятый чемпионат Азии по художественной гимнастике проходит в Куала-Лампуре с 28 апреля по 3 мая 2018 года. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 18 стран Азии. Спортсмены разыгрывают первенство в многоборье, в отдельных видах многоборья, а также разыграют командное первенство.



