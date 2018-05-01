Рахмон поручил провести республиканский конкурс для благоустройства города Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 27 апреля текущего года распоряжение о проведении республиканского конкурса для благоустройства города Душанбе, сообщают таджикские сми.



С целью благоустройства и большего украшения столицы республики Таджикистан, налаживания эффективного сотрудничества исполнительного органа государственной власти города Душанбе с центральными органами, организациями и учреждениями в направлении созидательных работ, а также определения лучших центральных и исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений и государственных организаций по строительству спортивных площадок, созданию парков и скверов в городе Душанбе будет проведен республиканский конкурс.

Председателем республиканской комиссии избран премьер-министр РТ Кохир Расулзода, а его заместителями — помощник президента по вопросам социального развития и связям с общественностью, председатель Комитета местного развития при президенте, первый заместитель председателя города Душанбе, а также ответственный секретарь комиссии, главный специалист Управления по связям с органами местного управления и члены комиссии за счёт заместителей министров, председателей комитетов и ведомств.

Председатель республиканской комиссии обязуется утвердить порядок проведения конкурса. Также центральные и исполнительные органы государственной власти, предприятия, учреждения и государственные организации, исполнительные органы государственной власти города Душанбе и его районов обязуются принять конкретные меры с целью проведения конкурса на высоком уровне.

Исполнительные органы государственной власти ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей, городов и районов республиканского подчинения обязуются продолжать работы по строительству спортивных залов, площадок и плавательных бассейнов, созданию парков и скверов, благоустройству и озеленению городов и районов, провести конкурсы на определение лучших городов, районов, поселков и джамоатов.