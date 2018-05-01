МВД России оценило число участников первомайского шествия в Москве в 130 тыс.

CA-NEWS (CA) - В центре Москвы в праздничном шествии в честь 1 мая принимают участие 130 тыс. человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Праздничное шествие в столице организовано представителями Московской Федерации профсоюзов. Изначально была подана заявка на 120 тыс. участников демонстрации. «Сотрудники полиции, Росгвардии и представители добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка», — говорится в сообщении МВД.

Первомайское профсоюзное шествие началось в 10:00 на Васильевском спуске в Москве. В нем приняли участие представители всех столичных профсоюзов — инженеры, строители, учителя, врачи, работники культуры и другие.

Участники вышли с лозунгами «Мир, труд, май», «За мир!», «Нет повышению пенсионного возраста» и «Работающий человек не должен быть бедным». По словам организатора шествия председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, ​ демонстранты выступили с едиными лозунгами — обеспечить им достойный труд и справедливую социальную политику.

По данным корреспондента «РИА Новости», на 11.00 мск шествие в столице подошло к концу, его участники покинули Красную площадь.

Традиционно во всех районах города 1 мая открыты праздничные площадки. По данным Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, ) в акции профсоюзов по всей стране принимают участие более 3 млн человек.

В МВД России заявили РБК, что по итогам шествий отчитаются о числе их участников в российских городах.