Фото – Н.Назарбаев принял участие в концерте, посвященном Дню единства народа Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 1 мая принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню единства народа республики.

Как сообщает пресс-служба Акорд, на площади перед монументом «Қазақ елі» его встретили представители этнокультурных центров Ассамблеи народа Казахстана, которые продемонстрировали свои народные традиции, танцы и песни.

В своей приветственной речи глава государства поздравил соотечественников и присутствующих с государственным праздником.

«Поздравляю всех с нашим общим праздником - Днем единства народа Казахстана. Благодаря единству мы построили независимое государство. Наше единство воспевается всеми этносами, со всего мира к нам приезжают учиться тому, как строить многонациональное государство», - сказал Н.Назарбаев.

По его словам, впечатляющие достижения страны стали возможны благодаря единству и дружбе многонационального народа Казахстана.

«Благодаря единству мы взяли на себя ответственность быть в числе 30 развитых стран и улучшить жизнь наших людей. Благодаря единству нашего народа я объявил «Пять социальных президентских инициатив», направленных на создание благоприятных условий жизни каждого казахстанца», - отметил президент.

В завершение он пожелал прекрасного будущего подрастающим поколениям, а также счастья, благополучия и добра каждой казахстанской семье.

«Мы видим разноцветье всех культур, всех языков, всех традиций в нашей стране. Мы едины, мы уважаем и любим друг друга, подчиняемся единой Конституции, единым законам. Быть дружными, уважать друг друга – это великое счастье. Давайте беречь это единство, давайте беречь наше счастье!» – сказал Н.Назарбаев.