В велопробеге в Астане приняли участие более 1 тыс. человек (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Астане в велопробеге, посвященном Дню единства народа Казахстана, приняли участие более 1 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, протяженность маршрута составила 4100 м. Путь участников массового заезда прошел по левобережью Астаны, вокруг главного символа – монумента «Байтерек».

В состязании приняли участие велогонщики, представляющие страну на мировом уровне, спортсмены, представители этнокультурных объединений, а также гости и жители столицы в возрасте от 12 лет и старше.

Самым взрослым участником велопробега стал 67-летний мастер спорта по самбо и казахской борьбе, призер чемпионатов мира Орынбай Сейдагаламов. Он принимает участие в велосипедной гонке пятый год подряд. Для него поездка на велосипеде по 5-6 км в день давно стала привычкой.

В праздничном велопробеге также принял участие велосипедист профессиональной команды «Astana ProTeam» Дмитрий Груздев. Он трехкратный чемпион Казахстана и двукратный победитель чемпионата Азии в индивидуальной гонке.

Массовому заезду предшествовала концертная программа и общая спортивная разминка. По завершении велопробега среди зарегистрированных участников были разыграны велосипеды и другие призы.