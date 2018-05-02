Автобусное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном откроется 15 мая

CA-NEWS (UZ) - Автобусное движение планируется открыть с 15 мая. Об этом 1 мая сообщил директор предприятия «Азиа экспресс» Султон Камолов. По его словам, таджикская сторона полностью готова к открытию автобусного сообщения, но сейчас находится в ожидании окончательного решения узбекской стороны о стоимости проезда.

Камолов сказал, что по согласованию с узбекской стороной должна быть определена стоимость проезда на автобусах по различным маршрутам и на первой стадии будут открыты автобусные маршруты Худжанд-Ташкент и Пенджикент-Самарканд, а затем будут открыты и другие автобусные маршруты, которые будут связывать таджикские и узбекские города.

По словам Шерали Ганджалзода, заместителя министра транспорта Таджикистана, хотя автомобильные дороги обeих государств соответствуют требованиям безопасности дорожного движения, однако на некоторых из них необходимо установить дополнительные информационные знаки.

​Ранее стороны согласовали автобусные маршруты между городами Душанбе-Термез, Бохтар-Денау, Пенджикент- Самарканд и Пенджикент-Бухара, Худжанд-Ташкент и из Канибадама в узбекские города Ферганской долины. Со стороны Таджикистана за перевозку пассажиров ответственно предприятие «Азия экспресс», которое специально для этого приобрело несколько новых автобусов.

По сообщению таджикских властей, каждый день свыше 10 тысяч таджикистанцев выезжают в различные узбекские города.