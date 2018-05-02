Президент Турции посетил мавзолей Бахауддина Накшбанда в Бухаре

CA-NEWS (UZ) - 1 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и сопровождающая его турецкая делегация побывали в Бухаре.

Как сообщили журналисты, сопровождающие турецкую делегацию в Бухарскую область Узбекистана, самолет президента Эрдогана приземлился в международном аэропорту Бухары 1 мая. В ходе данного визита президента Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган сопровождали глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Хашимова.

Высокопоставленный гость и представители турецкой делегации посетили мавзолей Бахауддина Накшбанда в Бухаре. В мазолее, основанном в 1544 году бухарским эмиром Абдулазизхоном ибн Убайдуллохоном, находится единая композиция: гробницы Хазрата Бахауддина и его матери. Как сообщило турецкое информагентство Анадолу, глава Управления Турции по делам религии Али Эрбаш прочитал аяты из священного Корана у входа в мавзолей.

Далее Эрдоган и сопровождающие его лица побывали в медресе, расположенном на территории комплекса. Гостям были предложены ягоды шелковицы, собранные с деревьев во дворе комплекса. Делегация также посетила древнюю цитадель «Арк» и архитектурный ансамбль «Пои-Калон». Кроме того, президенты побывали у исторического комплекса Ляби Хауз.

​На этом трехдневный визит турецкого президента в Узбекистан завершился.