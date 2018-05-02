В Душанбе пройдет международная антитеррористическая конференция

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана во взаимодействии с Организацией Объединённых Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейским союзом 3-4 мая 2018 года в городе Душанбе проведет Международную конференцию высокого уровня на тему: «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», сообщает пресс-служба МИД РТ.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день зарегистрировано более 400 участников из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов.

В работе конференции примут участие руководители и высокопоставленные представители внешнеполитических и других профильных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, Швейцарии, Бахрейна, Индии, Армении, России, Китая, США, Испании, Германии, Чехии, Польши, Эстонии, Канады, Бельгии, Словакии, Швеции, Великобритании, Украины, Республики Корея, Японии, Индонезии, Ирана, Турции, Афганистана, Ирака, Пакистана, Катара, Марокко, Иордании, Кувейта, Омана, Алжира, Сирии, Ливии и др. стран.

Также в работе конференции примут участие руководители и представители ряда международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, ШОС, СНГ и др., дипломатического корпуса и партнёров по развитию, гражданского сообщества и научно-исследовательских институтов.

Целью международной конференции является укрепление взаимодействия в вопросах выявления и упреждения террористической трансграничной активности, расширение правовой базы для дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества между странами, обсуждение текущих проблем и препятствий на пути осуществления контртеррористических мер, сотрудничество в борьбе с кибер-преступностью.

По завершении конференции будет принят итоговый документ, отмечается в сообщении.