Парламент Армении не избрал лидера протестов Пашиняна на должность премьера

CA-NEWS (CA) - Депутаты национального собрания Армении (парламент) проголосовали против лидера протестов Никола Пашиняна, который выдвигался на пост премьер-министра, сообщает РБК.

На заседании присутствовали 103 депутата из 105. Для победы Пашиняну необходимо было получить как минимум 53 голоса. За его кандидатуру выступило 45 депутатов, против — 56.

Согласно Конституции Армении, если с первой попытки парламент не выбирает премьера, то на седьмой день должно быть проведено новое голосование с новыми кандидатами. На этот раз кандидатуру на пост премьера сможет выдвигать как минимум одна треть от общего числа депутатов (35) вне зависимости от их принадлежности к фракциям. Если премьер-министр со второго раза не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, парламент распускается. Исполняющим обязанности премьера до перевыборов парламента в этом случае останется Карен Карапетян.

У оппозиции остается два выхода: либо идти по конституционному пути, либо использовать неконституционные методы, что чревато негативными последствиями как для внутренней политики, так и для безопасности республики, констатирует армянский политолог Джони Меликян.

Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера, выдвинутым от парламентских фракций на голосование 1 мая. Его выдвинул в качестве кандидата на пост премьера оппозиционный блок «Елк», который он возглавляет в парламенте.

Спикер парламента Ара Баблоян проинформировал, что следующее заседание по данному вопросу состоится 8 мая. По законодательству Армении, если депутаты не смогли избрать премьера, назначается новое голосование, которое должно состояться в течение семи дней после предыдущего. Если вторая попытка также окажется безрезультатной, парламент должен быть распущен.

Как сообщает ТАСС, после спецсессии парламента Пашинян отправился на митинг на площадь Республики. Выходящих из здания Национального собрания уже встречал чуть позабывшийся автомобильный гул клаксонов и рев моторов, усиливающийся по мере приближения к главной улице столицы. Примерно спустя полчаса после завершения парламентского заседания лидер протестов вышел на сцену. Пашинян призвал сторонников с 08:00 2 мая начать масштабные акции гражданского неповиновения, блокировать дороги в стране, в том числе пути в аэропорты.

«Я призываю с 08:00 начать масштабные акции гражданского неповиновения. Наши сторонники должны перекрыть все дороги республики, пути в аэропорты, мы не дадим украсть победу народа», - заявил он. По словам оппозиционера, Республиканская партия «мертва, несуществующая власть должна признать победу и избрать кандидата от народа в премьеры». После этого лидер протеста объявил собравшимся, что сегодня пора расходиться по домам, напомнив о мирном характере акций.

Ранее на заседании парламента лидер оппозиции заявлял, что исключает сценарий насильственной борьбы за власть. «Я не представляю сценарий развития событий, который бы вывел нас из этого [мирного] русла. Мы отрицали и отрицаем насилие не только в качестве формы действия, но и как контрмеру. Мы не будем применять насилие, а в случае возможного насилия по отношению к нам не будем отвечать насилием на насилие», - сказал он.

Официальный представитель Пашиняна Тигран Авинян подтвердил ТАСС, что лидер оппозиции будет вновь выдвинут в премьеры на заседании парламента 8 мая: «Да, однозначно». В то же время программа кандидата к парламентской сессии меняться не будет, несмотря на прозвучавшие во вторник заявления Республиканской партии.