КПП на границе ожидают увеличения нагрузки в связи c созреванием овощей, поступающих из Кыргызстана в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана в Кыргызстане Карим Кокрекбаев ознакомился с ходом исполнения дорожной карты по развитию транспортной инфраструктуры пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе в Жамбылской области.

По данным диппредставительства, он посетил КПП «Айша-Биби» - «Чон Капка» (Таласская область, КР). Представители пограничных служб РК и КР ознакомили посла с деятельностью пограничных переходов, озвучили проблемы и пути их решения.

В частности, отмечена необходимость реконструкции дезинфекционного барьера, капитального ремонта здания, ограждения территории КПП с казахстанской стороны. Кроме того, в связи с первыми урожаями плодоовощных культур в Кыргызстане ожидается увеличение транспортной нагрузки на эти контрольно-пропускные пункты.

На 2018 год разработана проектно-сметная документация, предусмотрено изъятие земли и устройство автомобильной стоянки, а также проведение ремонта дорожного полотна поста. Эти меры, по оценке погранслужб двух стран, будут способствовать созданию благоприятных условий для улучшения обслуживания граждан, пересекающих государственную границу, говорится в сообщении.