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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Турция подписали соглашение о трудовых мигрантах

CA-NEWS (UZ) - В ходе визита президента Турции Эрдогана в Узбекистан было подписано соглашение “О защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей», сообщает пресс служба Министерства занятости и трудовых отношений РУз.

Соглашение регулирует вопросы, касающиеся защиты прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Узбекистана в Турции и членов их семей и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Турции и членов их семей.

Согласно Соглашению, трудящиеся-мигранты могут осуществлять трудовую деятельность на территории принимающего государства на основании заключенных с работодателями договоров, в соответствии с законодательством государства принимающей стороны.

Также стороны всячески будут способствовать регулированию миграционных потоков в своих странах и сотрудничают по пресечению нелегальной трудовой деятельности в своих странах.


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