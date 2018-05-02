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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызский драматург, написавший книгу о дружбе Н.Назарбаева и М.Акматаева, надеется, что постановку увидят казахские зрители

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстан в Кыргызстане Карим Кокрекбаев встретился с кыргызским режиссером и драматургом Аманбеком Жапаровым и писателем, членом Международного объединения писателей тюркоязычных стран «Евразия» Айдарбеком Сарманбетовым.

Как сообщает пресс-служба диппредставительства, в ходе встречи посол отметил широкие культурно-литературные связи между РК и КР, которые являются основой дружбы двух народов.

В свою очередь А.Жапаров рассказал, что в свет вышла книга под названием «Ер достығы – егіз, ел достығы - теңіз» на казахском и кыргызском языках, описывающая дружбу между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Маратом Акматаевым. Он отметил, что 2015 году состоялась премьера одноименной драмы на сцене кыргызского драматического театра им. Т.Абдымомунова. Автор подчеркнул, что хотел бы, чтобы названную постановку увидели и казахские зрители.

Писатель А.Сарманбетов также проинформировал о выпуске книг в честь 160-летия казахского писателя Шакарима Кудайбердиева.

В завершении встречи К.Кокрекбаев отметил, что взаимодействия творческой интеллигенции двух стран не только положительно повлияет на развитие культуры и литературы, но и укрепит дружбы двух братских народов.

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