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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Замглавы МИД Таджикистана встретился с министром иностранных дел Туркменистана

CA-NEWS (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Исматулло Насредин в ходе рабочей поездки в город Ашхабад, накануне, 30 апреля, принял участие и выступил с речью на встрече высокого уровня, посвященной презентации третьей фазы проекта по поддержке в реализации Совместного плана действий для Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Данная встреча прошла с участием заместителя генерального секретаря ООН, руководителя Офиса ООН по борьбе с терроризмом Владимира Воронкова и заместителей министров иностранных дел стран региона.

В рамках рабочей поездки в Ашхабад состоялась встреча заместителя главы МИМД Таджикистана с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Стороны обсудили комплекс вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

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