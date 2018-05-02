Замглавы МИД Таджикистана встретился с министром иностранных дел Туркменистана

CA-NEWS (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Исматулло Насредин в ходе рабочей поездки в город Ашхабад, накануне, 30 апреля, принял участие и выступил с речью на встрече высокого уровня, посвященной презентации третьей фазы проекта по поддержке в реализации Совместного плана действий для Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Данная встреча прошла с участием заместителя генерального секретаря ООН, руководителя Офиса ООН по борьбе с терроризмом Владимира Воронкова и заместителей министров иностранных дел стран региона.

В рамках рабочей поездки в Ашхабад состоялась встреча заместителя главы МИМД Таджикистана с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Стороны обсудили комплекс вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.