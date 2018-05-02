Лидер протестов в Армении призвал начать тотальные протестные акции по всей стране

CA-NEWS (CA) - Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал в среду, 2 мая начать тотальные протестные акции по всей республике, сообщают «Новости-Армения».

Парламент Армении на специальном заседании во вторник отклонил кандидатуру лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов, при необходимых 53 голосов.

«Завтра с 8:15-ти утра будут заблокированы все дороги, магистрали, в том числе, межгосударственные, метрополитен, аэропорты, железные дороги - вся коммуникация, все, что может быть заблокировано», - заявил Пашинян на митинге в Ереване.

Он призвал также объявить тотальную забастовку в образовательных учреждениях и в других ведомствах.

Лидер оппозиции сообщил также, что завтра вечером в 19:00 по местному времени на площади Республики состоится очередной митинг.

По его словам, переговоры вокруг внутриполитической ситуации могут проходить только о сдаче власти Республиканской партией Армении.

«Никакого отступления не будет. Мы будем продолжать освобождение Армении сантиметр за сантиметром...Наша победа зафиксировала рождение новой Армении, где вся власть принадлежит народу», - заявил он

Пашинян призвал сотрудников сил правопорядка присоединиться к протестным массам. Он также поблагодарил фракции блока «Царукян», АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Елк» за поддержку своей кандидатуры в парламенте.

«Сегодня фракция Республиканской партии Армении проявила свою провокационную сущность. Они хотели, чтобы кандидат от народа пошел на провокации и вышел из себя. Но не получилось», - сказал он, заявив, что правящая партия будет вынуждена признать выбор единственного кандидата от народа.

Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы главы правительства. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.