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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Турции с супругой посетил святые места Бухары (фото)
Предыстория: Супруга Эрдогана выложила новые фото с прогулки с первой леди Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 мая посетили крепость Арк в Бухаре. Как сообщила пресс-служба узбекского лидера, главы государств ознакомились с областным краеведческим музеем, расположенном в крепости, осмотрели здешние уникальные экспонаты.

Главы государств с супругами также посетили мавзолей Бахоуддина Накшбанда. Как сообщило турецкое информагентство Anadolu, глава Управления Турции по делам религии Али Эрбаш прочитал аяты из священного Корана у входа в мавзолей.

Делегация посетила древнюю цитадель «Арк» и архитектурный ансамбль «Пои-Калон». Кроме того, президенты побывали у исторического комплекса Ляби Хауз.

На этом трехдневный визит турецкого президента в Узбекистан завершился. В Бухарском международном аэропорту Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган проводили президент Шавкат Мирзияев и его супруга Зироатхон Хашимова.

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