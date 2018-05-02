Президент Турции с супругой посетил святые места Бухары (фото)

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 мая посетили крепость Арк в Бухаре. Как сообщила пресс-служба узбекского лидера, главы государств ознакомились с областным краеведческим музеем, расположенном в крепости, осмотрели здешние уникальные экспонаты.

Главы государств с супругами также посетили мавзолей Бахоуддина Накшбанда. Как сообщило турецкое информагентство Anadolu, глава Управления Турции по делам религии Али Эрбаш прочитал аяты из священного Корана у входа в мавзолей.

Делегация посетила древнюю цитадель «Арк» и архитектурный ансамбль «Пои-Калон». Кроме того, президенты побывали у исторического комплекса Ляби Хауз.

На этом трехдневный визит турецкого президента в Узбекистан завершился. В Бухарском международном аэропорту Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган проводили президент Шавкат Мирзияев и его супруга Зироатхон Хашимова.