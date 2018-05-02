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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Афганистана (фото)

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана Алимхан Есенгельдиев вручил верительные грамоты президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в ходе встречи глава Афганистана выразил благодарность казахстанской стороне и лично президенту Нурсултану Назарбаеву за оказываемую поддержку международных и региональных инициатив, направленных на восстановление Афганистана, установление в стране мира и безопасности. Он отметил значение Казахстана для Кабула в качестве крупнейшего партнера в Центральной Азии, свидетельством чему служат два его визита в Астану в 2017 году.

М.Гани подчеркнул необходимость углубления торгово-экономического сотрудничества между странами и призвал казахстанских бизнесменов к более активной работе на афганском рынке, в частности, в сферах поставок пшеницы, строительства на территории страны казахстанскими компаниями мельниц, объектов горнодобывающей промышленности, электроэнергии, в железнодорожных проектах. В свою очередь, по его словам, афганская сторона готова увеличить поставки на казахстанский рынок различных видов фруктовых, ореховых и др.

А.Есенгельдиев выразил готовность приложить усилия для дальнейшего расширения двусторонних связей между государствами, а также информировал о позиции Астаны и в дальнейшем поддерживать Кабул в деле скорейшего урегулирования в стране.

В тот же день посол Казахстана провел встречу с министром иностранных дел Салахуддином Раббани, в ходе которой стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

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