Дочь скончавшегося в США таджикского поэта заявила о невыполнении дипломатами поручений Рахмона

CA-NEWS (TJ) - Шогуна Собира, дочь известного таджикского поэта Бозора Собира, скончавшегося сегодня утром в больнице Сиэтла (США), обратилась с открытым письмом к президенту Эмомали Рахмону, в котором заявила, что никакой помощи со стороны правительства Таджикистана для лечения ее отца отказано не было. Текст обращения к главе государства Шогуна Собир выложила на своей странице в Facebook.

Дочь поэта отметила, что выступить с открытым письмом ее побудили сообщения в СМИ о помощи, которая якобы была оказана семье Бозора Собира по поручению президента Таджикистана.

«Основываясь на том, что написано в СМИ, а также будучи знакомы с вашей склонностью помочь становится очевидно, что вы, уважаемый президент, дезинформированы, как и многие другие люди, которые считают, что написанное в газетах о нашей ситуации — правда. Если бы не публично высказанные ложные утверждения, я бы не решилась написать вам это письмо. Никто помогать нам не обязан. Но превращать трагические для нашей семьи дни в кокон дезинформации тоже неуместно, особенно когда с момента госпитализации отца в начале апреля никакой медицинской, финансовой или иной помощи ни от кого в Таджикистане и ни от кого, кто был бы связан с Таджикистаном, мы не получали», — пишет Шогуна Собир.

Напомним, что Народный поэт Таджикистана Бозор Собир скончался 1 мая в Сиэтле на 80-м году жизни. Он был госпитализирован в клинику Сиэтла в начале апреля. Врачи диагностировали у него фиброз легких. Президент Таджикистана взял под личный контроль вопрос лечения поэта, поручив выделить на это необходимые средства. Накануне издание «Ахбор» со ссылкой на источник, близкий к правительству Таджикистана, сообщило, что Бозора Собира должны были перевезти в одну из больниц Москвы.

Бозор Собир получил популярность в Таджикистане еще в 1970-1980 годы. В конце 1980-х годов он стал принимать активное участие в политике и даже избрался депутатом в Верховный совет Таджикистана в 1990 году. В начале 1993 года после прихода к власти Рахмона поэта посадили в тюрьму, но под давлением международных правозащитных организаций в конце года его выпустили, после чего он покинул страну. Вначале жил в Москве, а затем уехал в США, где ему предоставили политическое убежище.

Бозор Собир — Народный поэт Таджикистана, лауреат Госпремии имени Рудаки. В сентябре 2013 года указом Рахмона был награжден орденом «Звезда президента».