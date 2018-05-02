В Париже в ходе первомайских беспорядков полиция задержала более 200 человек (видео)

CA-NEWS (CA) - В Париже полиция задержала около 200 участников столкновений, омрачивших первомайскую демонстрацию, сообщает «Евроньюс».

Беспорядки вспыхнули в XIII округе французской столицы, когда к колонне мирных демонстрантов примкнула группа из 1200 сторонников леворадикальных движений, одетых во все черное и скрывавших лица под масками.

Хулиганы напали на ресторан сети «Макдональдс», разгромили станцию обслуживания автомобилей и автошколу, забросав здание бутылками с зажигательной смесью, скандируя «Мы ненавидим полицию» и «Париж, поднимайся». По ходу своего движения радикально настроенные молодые люди поджигали автомобили, велосипеды и мусорные баки. В результате беспорядков пострадал полицейский, еще три человека госпитализированы.

Главной площадкой столкновений стал бульвар близ Аустерлицкого вокзала, полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что будет сделано все необходимое для идентификации и привлечения к ответственности всех участников беспорядков. Министр внутренних дел Франции Жерар Колон осудил действия анархистов, гарантировав восстановление общественного порядка.