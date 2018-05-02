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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане началась реализация проекта по повышению образования людей с инвалидностью

CA-NEWS (TJ) - Мероприятие, посвященное открытию нового проекта ЕС в Таджикистане и DVV International – «Продвижение социальных перемен и инклюзивного профессионального образования» состоится 4 мая в городе Душанбе, сообщают таджикские сми.

Как сообщается, в ходе мероприятия будут представлены проектные цели и задачи широкой общественности, потенциальным заинтересованным сторонам, и специалистам, работающим с молодежью с инвалидностью, а также с их родителями.

Предполагается, что на мероприятии примут участие представителей правительственных, негосударственных и международных организаций.

Напомним, 1 апреля 2018 года представительство Института по международному сотрудничеству Немецкой Ассоциации народных университетов (DVV International) в Таджикистане запустило проект «Продвижение социальных перемен и инклюзивного профессионального образования».

Проект финансируется Европейским союзом (90%) и федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (10%) и направлен на поддержку структур и политики инклюзивного профессионального образования, придавая первостепенное значение потребностям молодых людей с инвалидностью.

Совместно с ОО «Ассоциацией образования взрослых Таджикистана» и ОО Лигой женщин-инвалидов «Иштирок» DVV International разработает и предложит курсы профессиональной подготовки, которые, в особенности, адаптированы к потребностям людей с инвалидностью. Улучшение профессиональных навыков будет способствовать их интеграции в местный рынок труда. Участники также узнают, как партнерствовать в реализации своего права на образование с местными и национальными властями.

В сотрудничестве с Государственным учреждением «Центр обучения взрослых Таджикистана» (ЦОВТ) при министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан с более чем 36 его филиалами по всей стране, а также с местными органами государственной власти проведет комплексные учебные программы в трёх филиалах ЦОВТ в районе Рашт, городах Пенджикент и Душанбе. Кроме того, в этих филиалах будет пилотироваться доступная инфраструктура. Опыт этих трех филиалов впоследствии может быть использован для улучшения доступности всех филиалов ЦОВТ по всей стране.

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