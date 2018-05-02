Трансгендер из Узбекистана рассказала о том, почему сбежала из страны (видео)

CA-NEWS (UZ) - Карине 26 лет, она – лицо без гражданства и трансгендер (родилась мальчиком, но с детства осознавала себя только женщиной). В Узбекистане она жила в страхе: ее постоянно задерживали и били, а один раз даже изнасиловали в милиции, сообщается в материале НВ.

В январе 2018 года "Настоящее Время" уже рассказывало историю трансгендерной женщины из Узбекистана, которая сбежала из страны и пытается получить убежище в Беларуси. Через несколько дней суд должен принять решение о том, сможет ли она остаться в стране и на каких условиях.

Карине 26 лет, она – лицо без гражданства и оказалась в Узбекистане после того, как начался военный конфликт на территории Таджикистана (1992–1997). По ее словам, она родилась на спорной территории и впоследствии уехала в Узбекистан. Но таким беженцам и переселенцам по узбекскому законодательству «не давали и до сих пор не дают гражданства».

В Узбекистане она постоянно жила в страхе из-за преследований милиции и осуждения мусульманского общества.

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– С детства я начала уже понимать, лет с 6-7, что со мной что-то не так, что я отличаюсь от других мальчиков. И где-то уже лет в 15 у меня полное осознание пришло, что я девушка. Я очень долго боролась сама с собой, потому что понимала, что как бы это неправильно, как выражаются в обществе. Но в итоге я себя приняла такой, какая я есть.

–​ Почему ты решила уехать из Узбекистана?

– Поворотным моментом стали неоднократные задержания сотрудниками внутренних дел, избиения в отделах. И последнее, из-за чего я приняла решение убежать из страны, было изнасилование. Меня изнасиловал сотрудник милиции при задержании.​

​–​ Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Беларуси и почему?

– В Беларусь я приехала из России. Мне там отказали в убежище, они не сочли достаточным предоставить мне статус беженца по той причине, что меня преследовали в моей родной стране.

–​ Где ты сейчас чувствуешь себя дома?

– На данный момент в Беларуси. Я каждый день просыпаюсь без страха, с улыбкой, радуюсь новому дню. У меня здесь очень много друзей, много знакомых, они уже стали моей родной близкой семьей. Никто не оскорбляет на улицах, меня никто не называет п***ром и так далее. Я спокойно хожу и вообще не чувствую почти никакого дискомфорта. Для меня ощущение дома – это то место, где меня понимают, принимают такой, какая я есть, где меня не оскорбляют, не унижают.

–​ У тебя есть какая-то мечта?

– Сделать переход (трансгендерный переход – социализацию в новой гендерной роли, а также медицинские процедуры по коррекции пола, смена паспортного имени и юридического пола – НВ). Жить в спокойной стране, где меня никто не будет трогать, где меня не будут оскорблять или унижать. Завести семью.