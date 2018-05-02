В Южной Корее уборщик нашел в урне золотые слитки на $300 тысяч

CA-NEWS (CA) - Уборщик нашел в урне международного аэропорта корейского города Инчхон килограммовые слитки золота на сумму 350 миллионов вон (около 327 тысяч долларов), сообщают южно-корейские сми.

Как пишет РИ Новости, полиция утверждает, что их владелец так и не дал о себе знать. Если он не объявится в ближайшие шесть месяцев, официальным их владельцем станет уборщик.

Если настоящий владелец все-таки выйдет на связь, уборщику в любом случае причитается 20 процентов от рыночной стоимости золота.

Однако в том случае, если слитки как-то связаны с преступной деятельностью, он ничего не получит.