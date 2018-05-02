РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Южной Корее уборщик нашел в урне золотые слитки на $300 тысяч

CA-NEWS (CA) - Уборщик нашел в урне международного аэропорта корейского города Инчхон килограммовые слитки золота на сумму 350 миллионов вон (около 327 тысяч долларов), сообщают южно-корейские сми.

Как пишет РИ Новости, полиция утверждает, что их владелец так и не дал о себе знать. Если он не объявится в ближайшие шесть месяцев, официальным их владельцем станет уборщик.

Если настоящий владелец все-таки выйдет на связь, уборщику в любом случае причитается 20 процентов от рыночной стоимости золота.

Однако в том случае, если слитки как-то связаны с преступной деятельностью, он ничего не получит.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×