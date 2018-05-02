В Алматы прошел республиканский конкурс чтецов Корана, победитель получил автомобиль (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Центральной мечети города Алматы состоялся VII республиканский конкурс чтецов Корана.

Как сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана, 63 конкурсанта из 17 регионов состязались в номинациях «Полное чтение Корана наизусть», «20 пара», «10 пара» и «Выразительное чтение Корана». Каждый из них был удостоен призового места на областном конкурсе чтения Корана в своих регионах.

Список победителей выглядит следующим образом:

По чтению Корана полностью (30 пар):

1. Гран-при – Нагманов Нагим Серикулы (Мангистау) – автомобиль

2. ІІ место - Хакимов Фазлидин Абдихужаұлы (Астана) – 2 млн тенге

3. ІІІ место - Жахсылыков Еркебулан Сержанулы (Жамбыл) – 1,5 млн тенге

По чтению 20-ти пар Корана:

1. І место - Хокимов Махмадрахим (Северо-Казахстанская область) – 1,5 млн тенге

2. ІІ место - Сатешов Саки Мухтарулы (Мангистау) – 1,25 мле тенге

3. ІІІ место - Картбаев Саламат Алашулы (Актобе) – 1 млн тенге

По чтению 10-ти пар Корана:

1. І место - Кенешбай Куаныш Нурланулы (Алматинский район) – 1 млн тенге

2. ІІ место - Сейткасым Ерканат Серикулы (Астана) – 750 тыс. тенге

3. ІІІ место - Мынжасов Арыстан Кожамбетулы (Мангистау) – 500 тыс. тенге

По выразительному чтению Корана:

1. І место - Турдакынулы Такен (Акмола) – 500 тыс. тенге

2. ІІ место - Битенов Ерлан Базарбайулы (Астана) – 300 тыс. тенге

3. ІІІ место - Бектурганов Баубек Бердигалиулы (Алматы) – 150 тыс. тенге

Кроме того, благодарственные письма и денежные вознаграждения в размере 50 тыс. тенге были вручены чтецам, которые не смогли получить призовые места.