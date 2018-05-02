Таджикские полиграфисты получили в Астане Гран-при и дипломы

CA-NEWS (TJ) - Третья Евразийская книжная выставка Eurazian Book Fair–2018 с участием представителей 150 издательств из 20 стран мира прошла 25-28 апреля текущего года в городе Астана, столице Казахстана, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Таджикистан на этом международном форуме представили писатель Ато Хамдам, директор ООО “Ношир” Мухсинджон Исобоев и директор “Китоб” Сироджиддин Икроми.

На выставке была представлена издательская продукция главной научной редакции Таджикской национальной энциклопедии, издательств “Ирфон”, “Ношир” и “Эр-граф”.

В рамках выставки прошли вечера дружбы, научные конференции, презентации книжных новинок, вручение дипломов участникам и победиелям конкурса по 5 номинациям, а также Гран-при.

В номинации “Лучший учебник” дипломом 3 степени была награждена книга Б. Осимова и С. Сангинова “Методическое пособие по русскому языку для 6 класса таджикской школы”, в номинации “Лучшая книга” Дипломом 2 степени удостоился альбом “Таджикистан” издательства “Ирфон” .

В номинации “Культура и искусство” Дипломом первой степени удостоили двухтомник “Энциклопедия культуры таджикского народа” Главной научной редакции Таджикской национальной энциклопедии.

Главная научная редакция Таджикской национальной энциклопедии и издательство получили Гран-при за книгу “Энциклопедия для детей и подростков”. Писатель Ато Хамдам был награжден специальным Дипломом за книгу “Спитамен” .

За организацию на высоком уровне таджикского павильона, и активного участия таджикских представителей министерство культуры Республики Таджикистан было награждено специальным Дипломом.

На 3-й Евразийской книжной выставке Eurazian Book Fair–2018 таджикские полиграфисты в общей сложности получили два Гран-при и 10 дипломов.