Казахстанка стала чемпионкой Азии по художественной гимнастике, 2 и 3 место заняли представительницы Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - В Куала-Лумпуре (Малайзия) продолжается чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниоров и сеньоров.

Как сообщает Национальный олимпийский комитета Казахстана, Алина Адилханова стала чемпионкой Азии среди сеньоров в дисциплине «многоборье». Второе место заняла гимнастка из Узбекистана Сабина Ташкенбаева. Тройку призеров замкнула ее соотечественница Нуриниссо Усманова.

В групповых упражнениях национальная дружина РК (Регина Султановна, Даяна Жакупова, Анель Талгатбек, Джессика Будник и Жанерке Даулеткулова) стала второй. Победа досталась гимнасткам из Японии. Бронза на счету команды Малайзии.