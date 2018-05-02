Студентка из Туркменистана в Турции заявила в полицию об изнасиловании

CA-NEWS (TM) - Cтудентка из Туркменистана по имени Гульназа Й. обратилась в отделение полиции турецкого города Карабук с заявлением об изнасиловании. По словам девушки, это произошло на съемной квартире, гражданином по имени Н.К., сообщает издание турецкая газета Hürriyet.

«После данного инцидента я выбросила в мусор свою постель и вещи. В настоящее время ничего не осталось из этих вещей. О том, что случилось со мной, рассказала своей подруге, когда она посещала меня дома, но она мне не поверила. Чтобы скрыть позор я не заявляла об изнасиловании в полицию. Таким образом, хотела забыть то, что случилось. Два дня назад съехала со съёмной квартиры в общежитие. Я позвонила жене насильника и сказала, что ее муж изменяет ей», - сообщила Гульназа в своем заявлении в полиции.

По словам девушки, она сообщила о случившемся своему молодому человеку по имени Й.Ч., с которым познакомилась три месяца назад и который убедил ее обратиться в полицию.

Также Гульназа сообщила о своем телефонном разговоре с изнасиловавшим ее человеком: «Почему ты рассказала моей жене? - спросил он, угрожая мне, - я тебя заберу в горы и испорчу твою жизнь. После этого он много раз звонил мне с угрозами».

По словам студентки из Туркменистана, она дала согласие на подробное исследование своего мобильного телефона, который использовала тогда и который не использует в настоящее время, а также обязалась сообщать в полицию обо всех звонках и поступающих сообщениях.

Как сообщил источник в полиции города Карабук, беседовавший с туркменской службой радио «Азатлык» на условиях анонимности, гражданин по имени Н.К., отрицает выдвинутые в свой адрес обвинения в изнасиловании.

После беседы со следователем он был отпущен, но на основании жалобы туркменской студентки ведется объективное следствие, сообщил представитель местной полиции.