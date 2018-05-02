СМИ Японии покажут о Ферганской области

CA-NEWS (UZ) - С 28 по 29 апреля в Ферганской области пребывала японская делегация из числа представителей ведущих СМИ (газета Sankei Shimbun, Tokyo Shimbun, The Sekai Nippoи Sunday Sekai Nippo, телекомпания Hokkaido Broadcasting) и туркомпаний.

Как сообщила пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан, целью визита было ознакомление с туристическим потенциалом региона и проведения съемочных работ основных туристических маршрутов области.

Иностранные гости посетили ряд достопримечательностей, в том числе дворец Худоярхана, мечеть «Джами», и медресе «Норбутабий» в Коканде. Не осталось без внимания японское кладбище, где традиционно прошел обряд поклонения похороненным японским военнопленным.

В Риштане группа встретилась с известным мастером керамистом А.Назировым. Учащиеся риштанского японского центра продемонстрировали гостям навыки изучения японского языка своими яркими выступлениями, что, безусловно, порадовало иностранцев. В так называемой «шелковой столице» были проведены съемки процесса производства узбекских тканей на фабрике «Ёдгорлик», а также в центре ремесленничества – медресе «Саид Ахмадхужа». А в родном городе восточного ученого Ахмада аль-Фергани гости посетили одноимённый комплекс.

Путём освещения туристического потенциала региона в японских СМИ ожидается увеличение турпотока и повышенный интерес с японской стороны, отметили в ведомстве.