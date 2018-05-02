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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Туркменистан подтвердили намерения противодействовать распространению терроризма в регионе

CA-NEWS (TM) - Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел в Ашхабаде встречи с заместителем министра иностранных дел Казахстана Ержаном Ашикбаевым прибывшими в Ашхабад для участия в совещании высокого уровня «На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу состояния отношений в двустороннем и многостороннем формате. Как было отмечено, примером конструктивного и плодотворного партнерства в многостороннем формате является взаимодействие наших стран в рамках авторитетных международных структур, прежде всего, ООН.

Говоря о вопросах региональной и межрегиональной безопасности стороны отметили, что Туркменистан и Казахстан разделяют общие тревоги международного сообщества, связанные с терроризмом, попытками распространения в регионе экстремистской идеологии, деятельностью преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и другой противоправной деятельностью. В этой связи, стороны выразили готовность и далее продолжать совместную работу по противодействию этим вызовам, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы водной проблематики в Средней Азии, такие как спасение Аральского моря, а также взаимодействие в рамках пятистороннего сотрудничества на Каспийском море.

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