РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Караганде выступит эстонская органистка Эльке Унт

CA-NEWS (KZ) - В Караганде в католическом кафедральном соборе Девы Марии Фатимской 6 мая состоится концерт органной музыки.

Как сообщает пресс-служба акимата области, на концерте выступит известная эстонская органистка Эльке Унт. Она познакомит публику с эстонской органной музыкой, в которой переплетаются народные напевы и песнопения.

В программе прозвучат произведения: «Три народные песни» и «Маэстозо» Эдгара Арро, Прелюдия и фуга соль-минор Пеэтера Сюда, сюита для органа и вокала «Пастушеские песни» Селии Роуз, а также Прелюдия и фуга соль-мажор Иоганна Себастьяна Баха.

Вход свободный.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×