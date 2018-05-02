В Караганде выступит эстонская органистка Эльке Унт

CA-NEWS (KZ) - В Караганде в католическом кафедральном соборе Девы Марии Фатимской 6 мая состоится концерт органной музыки.

Как сообщает пресс-служба акимата области, на концерте выступит известная эстонская органистка Эльке Унт. Она познакомит публику с эстонской органной музыкой, в которой переплетаются народные напевы и песнопения.

В программе прозвучат произведения: «Три народные песни» и «Маэстозо» Эдгара Арро, Прелюдия и фуга соль-минор Пеэтера Сюда, сюита для органа и вокала «Пастушеские песни» Селии Роуз, а также Прелюдия и фуга соль-мажор Иоганна Себастьяна Баха.

Вход свободный.