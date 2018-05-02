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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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4 кызылординских школьника заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде в сфере окружающей среды

CA-NEWS (KZ) - В городе Королев Московской области прошла XIX Всероссийская олимпиада научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие» в сфере охраны окружающей среды «Человек – Земля – Космос».

Как сообщает пресс-служба акимата Кызылординской области, четыре школьника, принимавшие участие в олимпиаде, заняли призовые места.

Так, диплома І степени удостоен Даурен Сагидуллаулы, II степени - Карина Пак, диплома III степени - Жадыра Бахарам и Куаныш Борибай.

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