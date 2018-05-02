В Мангистау построили первую в Казахстане электростанцию, работающую на солнечной энергии

CA-NEWS (KZ) - В Мангистау 1 мая состоялось открытие новой электростанции, работающей на солнечной энергии, и закладка фундамента опреснительного завода.

Как сообщает пресс-служба области, солнечная электростанция построена в селе Батыр Мунайлинского района на площади 36,05 га. Стоимость проекта - 1,2 млрд тенге. Проект профинансирован за счет единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Мощность - 2 МВт, это 3500 кВт/ч в год. Для работы электростанции установили более 8 тыс. солнечных панелей в 39 рядов. Панели произведены в Казахстане из отечественного кремния. Новый объект обеспечит экологически чистой электроэнергией около 300 домов.

«Как все мы знаем, в прошлом году по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева в Астане прошла международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» под лозунгом «Энергия будущего». Главная цель мероприятия - привлечение внимания общественности к решениям и способам, обеспечивающим управление устойчивыми источниками энергии. И сегодня в этот праздничный день мы даем старт новой электростанции, которая будет работать от солнечных батарей. Это будет один из крупнейших объектов в рамках развития «зеленой» энергетики в Казахстане. Станция мощностью 2 МВт будет оснащена экологически чистым, современным оборудованием и будет работать в экономичном режиме. Еще одна особенность проекта в том, что 90% комплектующих производится в Казахстане», - подчеркнул аким Ералы Тугжанов.

Затем он дал старт строительству опреснительного завода в селе Курык Каракиянского района. Предприятие мощностью 50 тыс. куб.м в сутки будет построено по механизму ГЧП. Стоимость проекта 39 млрд тенге. Завершить строительство планируется к 2020 году. Кроме того, для решения вопросов водоснабжения с завода проведут водопровод в населенные пункты Актау, Жетыбай, Мунайши и Жанаозен.