Весеннее безводье в Дашогузе грозит последующей нехваткой продовольствия

CA-NEWS (TM) - К повседневным проблемам и заботам жителей Дашогузского велаята Туркменистана в апреле прибавилась еще одна, чрезвычайная, связанная с нехваткой воды в арыках и оросительных каналах, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

Казалось бы, недостаток поливной воды – это проблема хозяйственных руководителей, земледельцев-арендаторов и жителей сельской местности. Для одних отсутствие в арыках воды грозит срывом сроков проведения посевной на хлопковых полях, недобором урожая на пшеничных полях; для других апрельское безводье может привести к тому, что приусадебные участки-меллеки останутся незасеянными. В результате все население области, по мнению местных наблюдателей, может столкнуться с нехваткой продовольствия.

Когда воды мало в каналах или когда русла оросителей совсем сухие, жители Дашогузского велаята поступают по принципу «голь на выдумку хитра». Если на дне арыка есть вода, то они выкачивают ее насосами и мотопомпами, роют траншеи, самовольно и за свои средства прокладывают пластиковые трубы и по ним доставляют живительную влагу до своих высыхающих на корню посевов в огородах и садах. Если же воды в русле вообще нет, то люди роют колодцы, бурят на своих участках скважины и опять-таки насосами или вручную добывают воду для полива.

Проблема с поливной водой в велаяте куда более серьезная, чем может казаться, она затрагивает интересы всего населения региона и может, в итоге, негативно сказаться на снижении доходов сельхозпроизводителей, на уменьшении объемов будущего урожая овощей и фруктов. А раз помидоров и огурцов, яблок и абрикосов в продаже будет меньше, то, следовательно, и цены на них будут выше обычного. Вот эти последствия отсутствия воды в арыках больше всего ударят по горожанам.

Проблема с поливной водой в Дашогузском велаяте, как сообщают источники издания, в эти дни стоит весьма остро. По сути, происходящее напоминает испытание безводьем. Однако вот что интересно.