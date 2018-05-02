Электронная система – путь к прозрачности в суде в Таджикистане

- Таджикистан, анализ и комментарии
- 14:56, 02 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - Несмотря на ряд законодательных изменений, их содержание и применение на практике в Таджикистане не привели к улучшениям с точки зрения независимости судебной ветви власти, обеспечения ее открытой и прозрачной деятельности.
Эксперты считают, что введение механизма рассмотрения дел в суде с соблюдением принципа их автоматического случайного распределения внесет коренные изменения к лучшему в судебной системе. Полную версию материала можно посмотреть здесь.
В Таджикистане о проблемах, связанных с прозрачностью деятельности судебных органов говорится давно. Одной из важных направлений, требующих коренных перемен, является принцип распределения дел в суде.
Об этом было указано в частности, и в представленном в 2017 году отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором Таджикистану предложено принятия ряда мер по реформированию системы судоустройства, распределения дел, их рассмотрения, независимости адвокатского корпуса и других вопросов.
«Электронный путь» к прозрачности
Такие понятия, как «открытость», «гласность» и «прозрачность» являются неотъемлемой составляющей объективного судопроизводства.
По мнению экспертов, одним из важных путей достижения объективного ведения дела в судах является введение механизма рассмотрения дел в суде с соблюдением принципа их автоматического случайного распределения.
- В процессуальном кодексе нашей страны не указан четкий порядок распределения дел, - рассказывает Бовабек Пиров, председатель Коллегии адвокатов города Вахдат. - Сегодня, как известно, все судебные дела разделены на категории – уголовные, гражданские, административные и семейные.
Как правило, судебные дела распределяется судьям со стороны председателя суда. На примере судебного производства Вахдата могу отметить, что распределение дел со стороны председателей судей осуществлялось поадресно, то есть к какому судье закреплен джамоат, тому поручается дело, участники которого проживают в той местности.
В целом же, как отмечают эксперты, председатели судов распределяют дела судьям с учетом их занятости. Новые дела получают те судьи, которые уже закрыли дела и свободны или же имеют наименьшее количество дел. Но бывают и исключения. Например, когда на производство поступает серьезное, трудное дело, оно поручается более опытным судьям. Именно эти обстоятельства, то есть, зависимость распределения дел от человеческого фактора, по мнению специалистов, нередко приводят к коррупции и необъективному рассмотрению поступивших дел.
Абдуразок Алимардонов, юрист, Национальный координатор Программы «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии» GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству) в Таджикистане рассказывает, что о введении в Таджикистане системы судебного электронного делопроизводства впервые заговорили в 2012 году, после конференции, посвященной этой проблеме, в Грузии.
- Таджикистан на этой конференции представляла тогда зампредседателя Совета юстиции РТ Мавлюда Каландарзода (ныне председатель Экономического суда РТ). - С этой инновационной идеей Совет Юстиции обратился к нам. Мы совместно стали изучать его и пришли к мнению, что система судебного электронного делопроизводства необходима для нашей страны.
По словам эксперта, данная система имеет множество положительных моментов.
- Во-первых, нам необходимо идти в ногу со временем, и в век высоких технологий, в том числе и электронной, наша судебная система также не должна отставать от других. Во-вторых, внедрение данной системы намного облегчит работу судей, юристов, всех тех, кто связан с судебной системой. Она также способствует заметному сокращению времени при рассмотрении дел, поможет экономить личное время и гражданам. Еще один немаловажный фактор ввода электронного делопроизводства – резкое снижение коррумпированности в судебной системе, так как при этом намного снижается человеческий фактор, - считает Абдуразок Алимардонов.
Далее юрист, приводя пример из своей практики, отметил:
- На практике иногда пока председатель суда лично не знакомился с исковым заявлением, это заявление у гражданина не принимали, хотя согласно законодательству, судебные органы не вправе отказывать. При введении электронной системы делопроизводства истец/заявитель может подать необходимые документы через электронную систему, а затем представить в суд оригиналы всех этих документов. и дальше через компьютер следить за тем, на какой стадии находится рассмотрение дела по заявлению. При этом, когда истец приносит в суд оригинал заявления, в суде не могут отказать в приеме документа, так как он уже введен в электронную систему.На сегодняшний день с помощью национальных специалистов мы разработали подобную систему и в нашей стране. Она разработана пока только для дел касательно гражданского судопроизводства - начиная с подачи искового заявления до момента вступления судебного решения в законную силу. Все эти этапы электронизированы. Таджикистан шаг за шагом идет к этому. Понятно, что все новое дается с трудом.
«Вследствие проведенных преобразований в судебной системе Таджикистана был ликвидирован Совет юстиции, а ключевые полномочия в части назначения, увольнения и привлечения к дисциплинарной ответственности судей, распределения дел, материально-технического обеспечения принадлежат председателям Верховного Суда, Высшего экономического суда и низших судов. Созданная Квалификационная коллегия судей не является организационно и функционально автономным органом. В целом же судебная система во многом зависит от решения президента или парламента. Поэтому Таджикистану рекомендуется принятие ряда шагов, направленных на обеспечение реальной независимости судей. Также эксперты обращают внимание на трудности с прозрачностью деятельности судебных органов».
Из четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции: «Антикоррупционные реформы в Таджикистане - 2017».
Дела распределяет компьютер
На сегодняшний день, как известно, в таджикской судебной системе применяется распределение дел по принципу территориальности, т.е. места жительства истца и прикреплённого к этой территории судьи.
Это реально!
Эксперт из Грузии, инициатор грузинской модели электронной системы судебного делопроизводства, бывший председатель суда города Тбилиси Мамука Ахвледиани рассказал о реформах в судебной системе в Грузии.
- В конце 90-х годов прошлого века в Грузии несколько раз пытались реформировать судебную систему, но все реформы были неудачными, - говорит М.Ахвледиани. - Основная причина этих неудач - это отсутствие политической воли властей к коренным изменениям. Глобальные изменения произошли у нас только, начиная с 2005 года. Реальному реформированию подверглась вся система правосудия. До этого правосудие Грузии, да и других институтов государства были абсолютно коррумпированы. С того времени были созданы комфортные условия для посетителей и единая электронная система делопроизводства в судах, которые позволяют сторонам иметь доступ к интересующей информации.
По словам эксперта, смысл реформы судопроизводства заключался в повышении доверия к системе правосудия со стороны населения.
Мамука Ахвледиани, более подробно и наглядно рассказал и об электронной системе делопроизводства в судах Грузии.
- Вся информация по делам доступна в режиме онлайн, - продолжил он. - Мы отказались от бумажной формы регистрации документооборота. Все виды документов регистрируются в единой электронной системе. На этапе регистрации гражданину выдается справка с указанием паролей к доступу, для ознакомления со всей информацией по его делу на интернет-ресурсе суда. После этого электронная система присваивает материалам номер, и оно становится делом. Сама система в алфавитном порядке, автоматически распределяет дела для рассмотрения судье, который получает электронное уведомление в системе и приступает к работе с делом. В системе определяется время заседания и рассылается сторонам повестки. Все эти меры привели к тому, что в судебной системе Грузии коррупции был нанесен сильнейший удар, а работа самого судопроизводства стала эффективной и прозрачной.
А как у других?
Первую попытку перенести хотя бы часть правовой документации в электронный вид предприняли почти полвека назад в США. Запущенная в 1971 году справочная система JURIS стала первопроходцем. Американские разработчики и пресса впервые заговорили о том, что в электронном формате можно хранить не только законопроекты и многочисленные поправки к ним: оцифровать можно все, и в первую очередь, бюрократичную и неповоротливую систему судопроизводства. Однако спустя пару лет Минфин США сначала осторожно заговорил о высоких затратах на обслуживание системы. Мечты об электронном правосудии отложили почти на два десятилетия.
Попытки возобновили только после качественного технического скачка в компьютерной отрасли и программного — в сфере ИТ. В конце 80-х в США началось пробное внедрение системы открытого доступа к судебным электронным записям Public Access to Court Electronic Records (PACER). Эксперимент оказался успешным. Сейчас PACER — один из двух основных элементов электронного правосудия страны.
Самым успешным в Европе стал опыт Германии. Всего за 10 лет там прошли путь от пилотного законопроекта до идеально функционирующей системы электронного правосудия в гражданских судах. Подача документов, их обработка, и даже вынесение вердикта происходят в электронном формате. Правда, участникам процесса приходится раскошеливаться на персональный ключ.
С помощью «личного кабинета» немцы даже могут в письменном виде вступать в дискуссии с оппонентом и оспаривать предоставляемые им документы.
В России граждане получили возможность подавать исковые заявления в суды общей юрисдикции в электронном виде с 1 января прошлого. Теперь у каждого гражданина есть возможность самостоятельно либо через представителя подавать исковые заявления в электронном виде через интернет-сервис ГАС «Правосудие». Юридические лица для подачи документов в арбитражные суды могут воспользоваться похожим сервисом «Мой Арбитр».
Пресс-служба Ставропольского краевого суда цитируя председателя суда Евгению Кузину, приводит, что период времени от момента регистрации дела до его передачи судье сокращается в несколько раз и будет составлять всего около суток. Система также экономит рабочее время председателей судебных составов, уходившее на распределение дел.
Эксплуатация электронной системы лишний раз дисциплинирует работников аппарата суда, ответственных за внесение сведений о движении дел в программное изделие «Судебное делопроизводство», ведь от своевременности их действий зависит то, как программа распределит дела между судьями», – отмечает пресс-служба на сайте суде.
А в ответ тишина…
Со своими вопросами касательно деятельности судебной власти и проводимых реформ в этой сфере мы обращались в государственные органы законодательной, судебной и исполнительной власти. Но к сожалению, ответов на интересующие нас вопросы мы так и не получили.
Однако на сайте Верховного суда мы нашли сообщение от 21 февраля касательно рассматриваемой нами теме. Так, там говорится об официальном запуске проекта «Доступ к судебной информации» на период 2018-2019 годы, финансируемого правительством Норвегии. Этот проект как раз таки касается модернизации веб-сайтов Верховного суда, суда г. Душанбе, областных судов в Согдийской, Хатлонской области и ГБАО с целью предоставления информации о деятельности судебных органов и повышения доверия населения к судебной системе и др. Но до этого сайт Верховного суда обновлялся в декабре прошлого года.
«Требованиям гласности и открытости судебного разбирательства соответствуют публичное объявление судебных актов, возможность свободного ознакомления с ними, открытие Интернет-сайта с размещением вступивших в законную силу судебных актов и получение сведений об исполнении судебных актов».
Из Постановления Пленума Верховного Суда РТ от 29 сентября 2014 года «О гласности и открытости судебного разбирательства и праве на доступ к информации о деятельности судов».
Также мы получили ответ Конституционного суда, за подписью его председателя Махмудзода. Ответ был ограничен комментариями только на вопросы, относящиеся непосредственно к конституционному суду.
В частности относительно порядка распределения дел между судьями Конституционного Суда, в ответе приводится: «Порядок установлен конституционным Закон «О Конституционном суде РТ» и регламентом Конституционного Суда. Согласно данным правовым актам поступившее в суд представление или ходатайство (обращение) передается Председателем Конституционного Суда РТ судье или судьям для изучения и проверки.
Проверив представление или ходатайство, судья или судьи в течение одного месяца представляют предложение в Конституционный Суд о возбуждении судопроизводства либо об отказе в возбуждении судопроизводства».
Кстати, Конституционный суд, единственный судебный орган который регулярно обновляет свой сайт, размещаются постановления и определения Конституционного Суда на двух языках и др.
От других органов ответов и комментарием нам получить не удалось.
Вопрос времени
Многие другие страны — развитые и не очень — продолжают работу по переходу к электронному правосудию. Где-то решили начать с общедоступных баз правовой информации, кто-то запускает отдельные юридические и околосудебные проекты. Но в большинстве подобных историй первым шагом все же становится желание самих властей создать в стране действительно прозрачную систему судебной власти. И уже потом новаторы задумываются об отслеживании хода процесса через интернет, видеосвязи и принудительном отказе от бумажных носителей, об электронной системе распределения дел и так далее.
В Таджикистане этот процесс уже разработан с профессиональным подходом. Есть уже понимание того, что внедрение электронной системы в судебное делопроизводство поможет обществу сделать очередной шаг к доступности и справедливости таджикского правосудия. И теперь главное – не остановится на пол пути.
Авторы: Фаррух Бозоров, Исмоил Исломов