Электронная система – путь к прозрачности в суде в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Несмотря на ряд законодательных изменений, их содержание и применение на практике в Таджикистане не привели к улучшениям с точки зрения независимости судебной ветви власти, обеспечения ее открытой и прозрачной деятельности.

Эксперты считают, что введение механизма рассмотрения дел в суде с соблюдением принципа их автоматического случайного распределения внесет коренные изменения к лучшему в судебной системе. Полную версию материала можно посмотреть здесь.

В Таджикистане о проблемах, связанных с прозрачностью деятельности судебных органов говорится давно. Одной из важных направлений, требующих коренных перемен, является принцип распределения дел в суде.

Об этом было указано в частности, и в представленном в 2017 году отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором Таджикистану предложено принятия ряда мер по реформированию системы судоустройства, распределения дел, их рассмотрения, независимости адвокатского корпуса и других вопросов.

«Электронный путь» к прозрачности

Такие понятия, как «открытость», «гласность» и «прозрачность» являются неотъемлемой составляющей объективного судопроизводства.

По мнению экспертов, одним из важных путей достижения объективного ведения дела в судах является введение механизма рассмотрения дел в суде с соблюдением принципа их автоматического случайного распределения.

- В процессуальном кодексе нашей страны не указан четкий порядок распределения дел, - рассказывает Бовабек Пиров, председатель Коллегии адвокатов города Вахдат. - Сегодня, как известно, все судебные дела разделены на категории – уголовные, гражданские, административные и семейные.

Как правило, судебные дела распределяется судьям со стороны председателя суда. На примере судебного производства Вахдата могу отметить, что распределение дел со стороны председателей судей осуществлялось поадресно, то есть к какому судье закреплен джамоат, тому поручается дело, участники которого проживают в той местности.

В целом же, как отмечают эксперты, председатели судов распределяют дела судьям с учетом их занятости. Новые дела получают те судьи, которые уже закрыли дела и свободны или же имеют наименьшее количество дел. Но бывают и исключения. Например, когда на производство поступает серьезное, трудное дело, оно поручается более опытным судьям. Именно эти обстоятельства, то есть, зависимость распределения дел от человеческого фактора, по мнению специалистов, нередко приводят к коррупции и необъективному рассмотрению поступивших дел.

Абдуразок Алимардонов, юрист, Национальный координатор Программы «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии» GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству) в Таджикистане рассказывает, что о введении в Таджикистане системы судебного электронного делопроизводства впервые заговорили в 2012 году, после конференции, посвященной этой проблеме, в Грузии.

- Таджикистан на этой конференции представляла тогда зампредседателя Совета юстиции РТ Мавлюда Каландарзода (ныне председатель Экономического суда РТ). - С этой инновационной идеей Совет Юстиции обратился к нам. Мы совместно стали изучать его и пришли к мнению, что система судебного электронного делопроизводства необходима для нашей страны.

По словам эксперта, данная система имеет множество положительных моментов.

- Во-первых, нам необходимо идти в ногу со временем, и в век высоких технологий, в том числе и электронной, наша судебная система также не должна отставать от других. Во-вторых, внедрение данной системы намного облегчит работу судей, юристов, всех тех, кто связан с судебной системой. Она также способствует заметному сокращению времени при рассмотрении дел, поможет экономить личное время и гражданам. Еще один немаловажный фактор ввода электронного делопроизводства – резкое снижение коррумпированности в судебной системе, так как при этом намного снижается человеческий фактор, - считает Абдуразок Алимардонов.

Далее юрист, приводя пример из своей практики, отметил:

- На практике иногда пока председатель суда лично не знакомился с исковым заявлением, это заявление у гражданина не принимали, хотя согласно законодательству, судебные органы не вправе отказывать. При введении электронной системы делопроизводства истец/заявитель может подать необходимые документы через электронную систему, а затем представить в суд оригиналы всех этих документов. и дальше через компьютер следить за тем, на какой стадии находится рассмотрение дела по заявлению. При этом, когда истец приносит в суд оригинал заявления, в суде не могут отказать в приеме документа, так как он уже введен в электронную систему.

На сегодняшний день с помощью национальных специалистов мы разработали подобную систему и в нашей стране. Она разработана пока только для дел касательно гражданского судопроизводства - начиная с подачи искового заявления до момента вступления судебного решения в законную силу. Все эти этапы электронизированы. Таджикистан шаг за шагом идет к этому. Понятно, что все новое дается с трудом.

«Вследствие проведенных преобразований в судебной системе Таджикистана был ликвидирован Совет юстиции, а ключевые полномочия в части назначения, увольнения и привлечения к дисциплинарной ответственности судей, распределения дел, материально-технического обеспечения принадлежат председателям Верховного Суда, Высшего экономического суда и низших судов. Созданная Квалификационная коллегия судей не является организационно и функционально автономным органом. В целом же судебная система во многом зависит от решения президента или парламента. Поэтому Таджикистану рекомендуется принятие ряда шагов, направленных на обеспечение реальной независимости судей. Также эксперты обращают внимание на трудности с прозрачностью деятельности судебных органов».

Из четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции: «Антикоррупционные реформы в Таджикистане - 2017».

Дела распределяет компьютер

На сегодняшний день, как известно, в таджикской судебной системе применяется распределение дел по принципу территориальности, т.е. места жительства истца и прикреплённого к этой территории судьи.

- При электронной системе делопроизводства дела будут распределяться поочередно, - говорит А.Алимардонов. - При этом мы учли и некоторые особенности рассмотрения дел – например, загруженности судьи сложным, многотомным делом. То есть, здесь влияние конкретного субъекта, элемент коррупции, договоренности будет сведен до минимума. За основу нашей системы мы взяли грузинскую модель электронной системы судебного делопроизводства, так как она близка для стран постсоветского пространства. И в Грузии вначале были противники введения данной системы, были опасения, но несмотря на это страна пришла к данной системе, и она показала себя положительно.

Это реально!

Эксперт из Грузии, инициатор грузинской модели электронной системы судебного делопроизводства, бывший председатель суда города Тбилиси Мамука Ахвледиани рассказал о реформах в судебной системе в Грузии.

- В конце 90-х годов прошлого века в Грузии несколько раз пытались реформировать судебную систему, но все реформы были неудачными, - говорит М.Ахвледиани. - Основная причина этих неудач - это отсутствие политической воли властей к коренным изменениям. Глобальные изменения произошли у нас только, начиная с 2005 года. Реальному реформированию подверглась вся система правосудия. До этого правосудие Грузии, да и других институтов государства были абсолютно коррумпированы. С того времени были созданы комфортные условия для посетителей и единая электронная система делопроизводства в судах, которые позволяют сторонам иметь доступ к интересующей информации.

По словам эксперта, смысл реформы судопроизводства заключался в повышении доверия к системе правосудия со стороны населения.

Мамука Ахвледиани, более подробно и наглядно рассказал и об электронной системе делопроизводства в судах Грузии.

- Вся информация по делам доступна в режиме онлайн, - продолжил он. - Мы отказались от бумажной формы регистрации документооборота. Все виды документов регистрируются в единой электронной системе. На этапе регистрации гражданину выдается справка с указанием паролей к доступу, для ознакомления со всей информацией по его делу на интернет-ресурсе суда. После этого электронная система присваивает материалам номер, и оно становится делом. Сама система в алфавитном порядке, автоматически распределяет дела для рассмотрения судье, который получает электронное уведомление в системе и приступает к работе с делом. В системе определяется время заседания и рассылается сторонам повестки. Все эти меры привели к тому, что в судебной системе Грузии коррупции был нанесен сильнейший удар, а работа самого судопроизводства стала эффективной и прозрачной.

А как у других?

Первую попытку перенести хотя бы часть правовой документации в электронный вид предприняли почти полвека назад в США. Запущенная в 1971 году справочная система JURIS стала первопроходцем. Американские разработчики и пресса впервые заговорили о том, что в электронном формате можно хранить не только законопроекты и многочисленные поправки к ним: оцифровать можно все, и в первую очередь, бюрократичную и неповоротливую систему судопроизводства. Однако спустя пару лет Минфин США сначала осторожно заговорил о высоких затратах на обслуживание системы. Мечты об электронном правосудии отложили почти на два десятилетия.

Попытки возобновили только после качественного технического скачка в компьютерной отрасли и программного — в сфере ИТ. В конце 80-х в США началось пробное внедрение системы открытого доступа к судебным электронным записям Public Access to Court Electronic Records (PACER). Эксперимент оказался успешным. Сейчас PACER — один из двух основных элементов электронного правосудия страны.

Самым успешным в Европе стал опыт Германии. Всего за 10 лет там прошли путь от пилотного законопроекта до идеально функционирующей системы электронного правосудия в гражданских судах. Подача документов, их обработка, и даже вынесение вердикта происходят в электронном формате. Правда, участникам процесса приходится раскошеливаться на персональный ключ.

С помощью «личного кабинета» немцы даже могут в письменном виде вступать в дискуссии с оппонентом и оспаривать предоставляемые им документы.

В России граждане получили возможность подавать исковые заявления в суды общей юрисдикции в электронном виде с 1 января прошлого. Теперь у каждого гражданина есть возможность самостоятельно либо через представителя подавать исковые заявления в электронном виде через интернет-сервис ГАС «Правосудие». Юридические лица для подачи документов в арбитражные суды могут воспользоваться похожим сервисом «Мой Арбитр».

Пресс-служба Ставропольского краевого суда цитируя председателя суда Евгению Кузину, приводит, что период времени от момента регистрации дела до его передачи судье сокращается в несколько раз и будет составлять всего около суток. Система также экономит рабочее время председателей судебных составов, уходившее на распределение дел.

Эксплуатация электронной системы лишний раз дисциплинирует работников аппарата суда, ответственных за внесение сведений о движении дел в программное изделие «Судебное делопроизводство», ведь от своевременности их действий зависит то, как программа распределит дела между судьями», – отмечает пресс-служба на сайте суде.

А в ответ тишина…

Со своими вопросами касательно деятельности судебной власти и проводимых реформ в этой сфере мы обращались в государственные органы законодательной, судебной и исполнительной власти. Но к сожалению, ответов на интересующие нас вопросы мы так и не получили.

Например, от генпрокуратуры поступил ответ, за подписью замгенпрокурора страны, которое ограничивается:«суды в Таджикистане работают в соответствии с действующим законодательством, которое есть в открытом доступе». Верховный суд вовсе привел в своем 18 страничном ответе за подписью зампредседателя Верховного суда страны выдержки из Конституции, статей различных законов и нормативных актов. Но, резюмируя ответ, указывал: «В 2017 году за грубейшее нарушение закона при рассмотрении дел 3 судей были освобождены от занимаемой должности, 9 судей за нарушение сроков рассмотрения дел были привлечены к дисциплинарной ответственности».

Однако на сайте Верховного суда мы нашли сообщение от 21 февраля касательно рассматриваемой нами теме. Так, там говорится об официальном запуске проекта «Доступ к судебной информации» на период 2018-2019 годы, финансируемого правительством Норвегии. Этот проект как раз таки касается модернизации веб-сайтов Верховного суда, суда г. Душанбе, областных судов в Согдийской, Хатлонской области и ГБАО с целью предоставления информации о деятельности судебных органов и повышения доверия населения к судебной системе и др. Но до этого сайт Верховного суда обновлялся в декабре прошлого года.

«Требованиям гласности и открытости судебного разбирательства соответствуют публичное объявление судебных актов, возможность свободного ознакомления с ними, открытие Интернет-сайта с размещением вступивших в законную силу судебных актов и получение сведений об исполнении судебных актов».

Из Постановления Пленума Верховного Суда РТ от 29 сентября 2014 года «О гласности и открытости судебного разбирательства и праве на доступ к информации о деятельности судов».

Также мы получили ответ Конституционного суда, за подписью его председателя Махмудзода. Ответ был ограничен комментариями только на вопросы, относящиеся непосредственно к конституционному суду.

В частности относительно порядка распределения дел между судьями Конституционного Суда, в ответе приводится: «Порядок установлен конституционным Закон «О Конституционном суде РТ» и регламентом Конституционного Суда. Согласно данным правовым актам поступившее в суд представление или ходатайство (обращение) передается Председателем Конституционного Суда РТ судье или судьям для изучения и проверки.

Проверив представление или ходатайство, судья или судьи в течение одного месяца представляют предложение в Конституционный Суд о возбуждении судопроизводства либо об отказе в возбуждении судопроизводства».

Кстати, Конституционный суд, единственный судебный орган который регулярно обновляет свой сайт, размещаются постановления и определения Конституционного Суда на двух языках и др.

От других органов ответов и комментарием нам получить не удалось.

Вопрос времени

Многие другие страны — развитые и не очень — продолжают работу по переходу к электронному правосудию. Где-то решили начать с общедоступных баз правовой информации, кто-то запускает отдельные юридические и околосудебные проекты. Но в большинстве подобных историй первым шагом все же становится желание самих властей создать в стране действительно прозрачную систему судебной власти. И уже потом новаторы задумываются об отслеживании хода процесса через интернет, видеосвязи и принудительном отказе от бумажных носителей, об электронной системе распределения дел и так далее.

В Таджикистане этот процесс уже разработан с профессиональным подходом. Есть уже понимание того, что внедрение электронной системы в судебное делопроизводство поможет обществу сделать очередной шаг к доступности и справедливости таджикского правосудия. И теперь главное – не остановится на пол пути.

Авторы: Фаррух Бозоров, Исмоил Исломов