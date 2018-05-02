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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Армении из-за протестов практически прекращено транспортное движение (фото)
Предыстория: Лидер протестов в Армении призвал начать тотальные протестные акции по всей стране

CA-NEWS (CA) - Автомобильное движение в Ереване почти прекращено, нарушена работа метрополитена, сообщает корреспондент «Интерфакса» в среду, 2 мая.

Жители всех районов Еревана присоединились к объявленной лидером протестного движения, руководителем парламентской фракции «Елк» Николом Пашиняном всеобщей забастовке, призывам блокировать автодороги.

Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Перекрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Сотрудники ереванского международного аэропорта «Звартноц» также присоединились к акции протеста. Как сообщает корреспондент, около двух десятков человек в спецформе, костюмах вышли из здания аэропорта и присоединились к жителям села Паракар, перекрывшим автотрассу Ереван - аэропорт «Звартноц».

Парламент Армении не сумел избрать Никола Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против - 56. Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

«Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога, все межгосударственные, внутриреспубликанские дороги. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование - признать победу народа и избрать премьером кандидата народа», - сказал Пашинян в минувший вторник, 1 мая на многотысячном митинге в Ереване.

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