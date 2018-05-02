Электробус испытывают в Усть-Каменогорске

CA-NEWS (KZ) - Электробус испытывают в Усть-Каменогорске.

Как сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области, в данный момент экологически чистый транспорт проходит 30-дневный тест.

Если результат испытания покажет, что данный бус удобен и экономичен, Усть-Каменогорск станет четвертым городом в Казахстане, где будет курсировать транспорт нового поколения. Высокотехнологический электробус «Quazar» разработан казахстанскими учеными совместно с китайскими специалистами. По словам представителей фирмы, он также в несколько раз экономичнее дизельных. Если в день обычный автобус тратит 125 литров топлива за 250 км, электробус за смену израсходует 189 кВт энергии.

«Мы его еще не приобретали. Запустили на маршрут №44 автобуса для апробации, чтобы посмотреть, как он поведет себя на наших дорогах», - рассказал аким области Даниал Ахметов.

Также отмечается, что в Семее 15 новых автобусов начнут курсировать по маршруту №4 между микрорайонами Карагайлы и Юность.