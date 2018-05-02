Квартиры, построенные для иностранных участников ЭКСПО в Астане, начнут продавать с 1 июня

CA-NEWS (KZ) - C 1 июня АО «Байтерек девелопмент» начнет реализацию жилья, расположенного на территории ЭКСПО в Астане.

Как сообщает пресс-служба компании, квартиры и паркинги будут выставлены на продажу на рыночных условиях.

«В 2016 году для проживания участников иностранных делегаций на время проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане были построены 42 жилых дома. Строительство объектов недвижимости осуществлялось за счет средств Национального фонда и инвестиций проектных компаний. Возврат средств, выделенных государством на строительство жилых домов, будет обеспечен путем продажи недвижимости в рынок», — рассказал заместитель председателя правления «Байтерек девелопмент» Аскарбек Усербаев.

Приобрести квартиру вместе с машиноместом в жилом квартале ЭКСПО сможет любой желающий, как за счет собственных средств, так и с привлечением ипотечного займа в банках второго уровня или жилищного займа в АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

По словам А.Усербаева, прием заявок на приобретение недвижимости планируется осуществлять через онлайн-платформу Digital Baiterek, которая в настоящее время находится в стадии разработки и тестирования.

Жилье соответствует II классу комфортности и реализуется в чистовой отделке. Площадь однокомнатных квартир составляет от 41,3 до 50,7 кв.м, двухкомнатных – от 60,8 до 75,6 кв.м., трехкомнатных – от 85,3 до 104,9 кв.м, четырехкомнатных – от 108,4 до 123,7 кв.м.

Стоимость реализации жилья будет определена с привлечением независимой консалтинговой компании.