Н.Назарбаев посетил новую мечеть (фото)

CA-NEWS (KZ) - В преддверии священного для мусульман месяца Рамазан президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новую мечеть, расположенную в столичном районе «Сарыарка».

Как сообщает 2 мая пресс-служба Акорды, ему была представлена информация о ходе строительства мечети и альтернативных источниках энергии, используемых для обеспечения здания электричеством и теплом.

Отмечается, что строительство мечети на правом берегу реки Ишим было начато в 2016 году. Новая мечеть была возведена за счет благотворительных средств. Здание мечети выполнено в стиле постмодернизма, с применением традиционных орнаментов и декоративных элементов. Основное здание имеет сложную, полусферическую форму, состоящую из треугольных наклонных плоскостей, завершающуюся куполом, диаметр которого составляет 26 метров. Внешне дизайн мечети напоминает цветок и одновременно грани алмаза.

Высота минарета, расположенного с северной стороны от главного здания мечети, составляет 43,5 метра, он выполнен в виде «калама» - «священного пера».

Используемые для энергообеспечения новой мечети альтернативные источники производят в 3 раза больше электроэнергии от необходимого объема. Новая мечеть рассчитана на 750 посетителей.

Площадь здания мечети составляет 2248 квадратных метров, участка - 1,44 га.