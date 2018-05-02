Узбекистан и Турция будут укреплять военное сотрудничеств

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Турция высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран. Об этом говорится в совместном заявление президентов двух стран, сделанном после двусторонних переговоров в расширенном составе.



В заявлении отмечается, что президенты с удовлетворением отметили активизацию контактов и сотрудничества двух стран в области обороны, оборонной промышленности, а также в военно-технических вопросах путём осуществления совместных программ и обмена опытом, который также будет способствовать региональному миру и стабильности.

Стороны высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран, расширение сотрудничества по обмену опытом в области военного образования, взаимному участию своих военнослужащих в учебных программах и учениях, организованных другой стороной.

Напомним, что визит президента Турции Эрдогана в Узбекистан по приглашению главы РУз Шавкат Мирзиёева прошёл с 29 апреля по 1 мая. Эрдоган, прибывший вместе с супругой, вместе посетили также исторический город Бухару.