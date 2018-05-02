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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мужчина пытался выехать из Кыргызстана в Узбекистан по чужому паспорту

CA-NEWS (UZ) - На КПП «Кадамжай-автодорожный» в Кыргызстане задержан гражданин Узбекистана за попытку пересечь госграницу по чужому паспорту.

По данным ГПС КР, во время прохождения паспортного контроля задержанный предъявил пограничникам паспорт, принадлежащий другому гражданину Узбекистана.

«При внимательном рассмотрении выяснилось, что фотография в паспорте не соответствует внешности гражданина. А в ходе досмотра личных вещей обнаружен паспорт самого задержанного. Со слов гражданина РУз, у него истек срок годности паспорта в связи с чем, он воспользовался паспортом своего знакомого. Задержанный направлялся в Узбекистан. После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР», – говорится в сообщении.

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