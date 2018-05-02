Шавкат Мирзиёев начал поездку по Наманганской области

CA-NEWS (UZ) - Шавкат Мирзиёев 2 мая прибыл в Наманганскую область, сообщила пресс-служба президента.

В поездки глава страны ознакомится с ходом реформ в регионе, качеством осуществляемой работы, наметит новые проекты по социально-экономическому развитию области, говорится в сообщении.

Напомним, что Наманганская область на западе область граничит с Ташкентской областью (соединена перевалом Камчик), на юго-западе с Согдийской областью Республики Таджикистан, на востоке с Андижанской областью, на юге с Ферганской областью, а на севере с Алабукинским районом Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Административный центр — город Наманган, расположен в 305 км от Ташкента. Население области на апрель 2017 года составляло 2 млн 661 тыс.

Национальный состав населения области: узбеки 88,4 %, таджики 8,8 %, русские 0,7 %, киргизы 1,0 %, другие национальности 1,0 %.